Stand: 12.12.2021 09:13 Uhr Osnabrück: Spedition Hellmann Opfer von Hacker-Angriff

Nach einem Hacker-Angriff auf das Osnabrücker Logistik-Unternehmen Hellmann arbeitet die Firma an der Wiederherstellung der Computer-Systeme. Ziel sei es, am Montag weitgehend zum normalen Geschäftsbetrieb zurückzukehren, teilte das Unternehmen am Sonnabend mit. Zunächst habe es keine Bestätigung dafür gegeben, dass die Täter an Daten gekommen seien; das könne allerdings auch nicht ausgeschlossen werden. Am Mittwoch hatte der weltweit tätige Logistiker vorsichtshalber alle Verbindungen zum zentralen Rechenzentrum gekappt. Um IT-Risiken zu minimieren seien diese Verbindungen immer noch ausgeschaltet. Das operative Geschäft sei davon nach wie vor betroffen, aber in vielen Fällen seien "robuste manuelle Prozesse" eingerichtet worden, um so wenig wie möglich mit Arbeitsaufträgen ins Hintertreffen zu geraten.

