Stand: 16.01.2022 14:10 Uhr Osnabrück: Klopapier brennt - Mehrfamilienhaus evakuiert

Brennendes Toilettenpapier hat am Samstagabend in Osnabrück einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei brach der Brand im Badezimmer einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Es bestehe der Verdacht, dass eine brennende Zigarette das Feuer verursacht hat, teilte ein Sprecher mit. Die Einsatzkräfte evakuierten das gesamte Gebäude. Der 44 Jahre alte Bewohner blieb unverletzt. Die Polizei beschlagnahmte in der Wohnung laut dem Sprecher eine geringe Menge Cannabis.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.01.2022 | 14:00 Uhr