15.12.2021 16:14 Uhr Osnabrück: Corona-Helfer benötigt - Museen müssen schließen

In Osnabrück schließen die Kunsthalle und das Museumsquartier ab kommendem Montag bis Mitte Januar. Wie die Stadt mitteilte, sollen die Mitarbeitenden bei der Kontaktnachverfolgung und in den Impfzentren helfen. Aus dem gleichen Grund ist das Planetarium im Museum am Schölerberg in Osnabrück schon seit Ende November geschlossen.

