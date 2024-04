Stand: 15.04.2024 08:57 Uhr Nordhorn: 1.100 Menschen bei Musikfest gegen Rechtsextremismus

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) haben am Samstag etwa 1.100 Menschen an einem Musikfest gegen Rechtsextremismus teilgenommen. Das teilte die Polizei mit. Dazu hatte das Bündnis "Grafschaft zeigt Gesicht!" aufgerufen. So gab es auf der Bühne auf dem Nordhorner Marktplatz größtenteils Musikaufführungen. Auf diese Weise sei die Veranstaltung attraktiver für Eltern mit Kindern gewesen, sagte die Sprecherin des Bündnisses, Theresa Sperling. Außerdem wurden drei Reden gehalten, darunter von Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling (SPD). Das Musikfest war der Auftakt zu weiteren Veranstaltungen in Bad Bentheim, Emlichheim, Neuenhaus, Schüttorf und Uelsen.

