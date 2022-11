Niedersachse gewinnt deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft Stand: 06.11.2022 13:49 Uhr Florian Wintels aus der Grafschaft Bentheim hat in Wien die diesjährige deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft gewonnen.

Der 29-jährige Lyriker und Musiker hat sich im Finale am Samstagabend im ausverkauften Burgtheater gegen etwa 110 Konkurrentinnen und Konkurrenten durchgesetzt. Er überzeugte dabei mit einer humoristischen Ballade, die als Biografie eines zwanghaften Reimenden begann und mit einer Liebeserklärung an die Poetry-Slam-Szene und ihre live vorgetragene Poesie schloss.

Nächste Meisterschaft findet in Bochum statt

Die Deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft wird in wechselnden Städten ausgetragen und versammelt seit 2017 einmal im Jahr die besten Performance-Dichterinnen und -Dichter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ländern wie Liechtenstein und Luxemburg. Im vergangenen Jahr hatte der Niedersachse in Nürnberg den dritten Platz erreicht. Nächstes Jahr findet die Meisterschaft in Bochum statt.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.11.2022 | 06:30 Uhr