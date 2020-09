Stand: 17.09.2020 21:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Neuenkirchen-Vörden: A1 nach Lkw-Unfall wieder frei

Nach einem Unfall mit drei Lastwagen auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden ist die Strecke in Richtung Bremen am Donnerstagabend wieder freigegeben worden. Zuvor hatte es über mehrere Stunden massive Verkehrsbehinderungen gegeben. Zeitweise staute sich trotz einer Umleitung auf einer Länge von mehr als zehn Kilometern.

Muldenkipper fährt ins Stauende

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Muldenkippers am Donnerstagmorgen ein Stauende übersehen. Er prallte daraufhin ungebremst in einen stehende Stattelzug. Dieser wurde auf einen dritten Lkw aufgeschoben. Der Sattelzug hatte Motoren- und Getriebeöle geladen. Durch den heftigen Aufprall wurden zahlreiche Kanister beschädigt und eine größere Menge Öl verteilte sich an der Unfallstelle. Teile des Öls liefen zudem in ein Gewässer neben der Fahrbahn, weshalb auch die zuständige Wasserbehörde informiert wurde.

Zwei Fahrer werden verletzt

Der Unfallverursacher erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Er soll durch die Bedienung von Fahrzeugeinrichtungen abgelenkt gewesen sein. Der 28-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt, der Fahrer des dritten Lkw überstand den Unfall offenbar unversehrt.

