Neuenhaus: Polizist bei Einsatz verletzt

In Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein Polizist bei einem Einsatz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streifenwagenbesatzung am Dienstagnachmittag einen Rollerfahrer kontrollieren. Am Fahrzeug war demnach kein Kennzeichen angebracht. Der 15-Jährige versuchte jedoch, der Überprüfung zu entkommen. Die Beamten konnten den Fahrer anhalten, der daraufhin weglaufen wollte. Als ein 56 Jahre alter Polizist ihn festhielt, kamen beide zu Fall. Der Polizist ist den Angaben zufolge wegen seiner Verletzungen vorerst nicht dienstfähig. Der 15-Jährige entkam zunächst zu Fuß, stellte sich aber kurz darauf auf der Wache in Nordhorn. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.10.2020 | 13:30 Uhr