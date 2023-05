Stand: 24.05.2023 08:44 Uhr Nach Raubüberfällen: Polizei fasst drei mutmaßliche Täter

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die unter anderem für zwei Überfälle in Lingen und Twist (Emsland) verantwortlich sein sollen. Ihnen wird vorgeworfen, im Februar in einer Fressnapf-Filiale in Lingen kurz vor Ladenschluss die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert zu haben. Ähnlich sollen sie im März in einem Geschäft in Twist vorgegangen sein. Die drei Männer im Alter von 23 bis 31 Jahren wurden nun in Rheinland-Pfalz von Spezialkräften gefasst. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie für vier weitere Raubüberfälle verantwortlich sind - in Weener (Landkreis Leer), Ganderkesee (Landkreis Oldenburg), Kassel (Hessen) und Warburg (Nordrhein-Westfalen). Die Männer sind nun in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.05.2023 | 06:30 Uhr