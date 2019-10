Stand: 18.10.2019 06:30 Uhr

Nach Moorbrand: Schießbetrieb noch eingeschränkt

Der Moorbrand auf der Wehrtechnischen Dienststelle 91 in Meppen ist zwar schon mehr als ein Jahr her, die Folgen sind aber immer noch spürbar. So wird es nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen noch geraume Zeit dauern, bis die Anlage der Bundeswehr wieder voll einsatzfähig ist. Noch immer steht nicht fest, wann der Schießbetrieb wieder vollständig aufgenommen werden kann. So steht es in der Antwort auf eine Parlamentarische Anfrage der FDP, die NDR 1 Niedersachsen vorliegt.

Umsetzung der Pläne zieht sich hin

Es sind demnach zwar zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, abschließend umgesetzt sind viele aber noch nicht. Zum Beispiel müssen noch zusätzliche Löschwasserentnahmestellen und Tiefbohrbrunnen gebaut beziehungsweise technisch abgenommen werden. Und Vergabeverfahren für weitere Moorraupen könnten erst nach den Haushaltsgesprächen im November gestartet werden, heißt es in der Antwort der Bundesregierung. Die Bundeswehr plant außerdem, 28 neue Dienstposten auf der Anlage in Meppen zu schaffen - besetzt sind diese Stellen allerdings noch nicht. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Beeck aus Lingen begrüßte die Maßnahmen als wichtige Schritte, um Großbrände in Zukunft zu verhindern. Er kritisierte aber die lange Dauer der Verfahren, sodass immer noch nicht feststehe, wann der Schießbetrieb in Meppen wieder in vollem Umfang aufgenommen werden könne.

