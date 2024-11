Stand: 01.11.2024 13:11 Uhr Nach Hinweisen: Polizei fasst "Einschleichdiebin" in Bramsche

Die Polizei Osnabrück hat in den vergangenen Tagen eine sogenannte Einschleichdiebin gefasst. Die Frau soll sich laut Polizei in den vergangenen Wochen Zugang in verschiedene Wohnungen in Bramsche, Wallenhorst und Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) verschafft haben. Dabei sollen die Türen offen gewesen sein oder es habe ein Schlüssel in den Türen gesteckt. Nachdem mehrere Anzeigen eingegangen waren, bat die Polizei mit einer Täterbeschreibung um Zeugenhinweise. Bei einem erneuten Einbruchsversuch sei die mutmaßliche Täterin von einer Nachbarin beobachtet worden. Die anschließende Befragung in der Nachbarschaft habe die Polizei dann zum entscheidenden Hinweis gebracht. Eine 35-jährige Frau wurde festgenommen, so die Polizei. Eine Haftrichterin habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Weitere Ermittlungen zu möglichen Mittätern dauern laut Polizei an.

