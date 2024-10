Stand: 28.10.2024 14:06 Uhr Attacke mit Glasflaschen: Polizei ermittelt in Bad Rothenfelde

Nach einer Auseinandersetzung am Freitagabend in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Angaben eines Sprecher waren gegen 21 Uhr mehrere Personen in einen Streit geraten, der in einer Schlägerei endete. Insgesamt vier Täter griffen demnach eine 36-Jährige, einen 43-Jährigen sowie einen 61-Jährigen unter anderem mit Glasflaschen an. Die Opfer wurden leicht verletzt. Die Frau soll außerdem mit einem Messer bedroht worden sein, so der Sprecher. Einen 38-jährigen Tatverdächtigen aus Bad Rothenfelde trafen die Beamten noch vor Ort an, ein weiterer Tatverdächtiger ist bereits bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter (05421) 93 12 80 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min