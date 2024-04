Stand: 14.04.2024 10:39 Uhr Motorradfahrer kollidiert in Beesten mit Lkw und stirbt

Bei einem Unfall im Emsland ist am Samstag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 22-Jährige prallte in Beesten mit seiner Maschine in einen vor ihm fahrenden Lastwagen. Laut Polizei hatte der Lkw-Fahrer zuvor gebremst, um abzubiegen. Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bis zum Eintreffen des Notarztes versorgten Ersthelfer den Mann, er starb jedoch noch am Unfallort.

