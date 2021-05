Stand: 14.05.2021 16:50 Uhr Ministerpräsident Weil besucht Impfzentrum in Nordhorn

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Freitag das Impfzentrum in Nordhorn besucht. War im Vorfeld noch über eine bevorstehende Schließung des Zentrums in der Grafschaft Bentheim spekuliert worden, so erklärte Weil nach dem Besuch, er könne sich einen Betrieb des Corona-Impfzentrums auch über den Spätsommer hinaus vorstellen. Das berichtet der NDR in Niedersachsen. Im Rahmen seiner Stippvisite informierte sich Weil am Nordheimer Bahnhof auch über das Vorhaben der der Bentheimer Eisenbahn AG, die den Personenverkehr über Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) hinaus bis nach Coevorden in den Niederlanden verlängern möchte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.05.2021 | 15:00 Uhr