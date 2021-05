Messerattacke in Bad Essen: Tatverdächtiger festgenommen Stand: 15.05.2021 16:07 Uhr Bei einem Messerangriff in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) haben am Freitagabend drei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Flucht gefasst werden.

Wie die Polizei Osnabrück mitteilte, wurde der 24-Jährige am Sonnabend von Einsatzkräften in Preußisch Oldendorf (Nordrhein-Westfalen) festgenommen. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung habe er an einer früheren Adresse ausfindig gemacht werden können, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Noch am Nachmittag sei ein Haftbefehl beantragt worden, am Sonntag soll der Mann am Amtsgericht Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den Verdächtigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, die Polizei Osnabrück hat eine Mordkommission eingerichtet.

Streit über schreiendes Kind eskaliert

Der 24-Jährige hatte sich nach Erkenntnissen der Ermittler am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Bad Essen bei seiner 25-jährigen Nachbarin über den Lärm ihres Kindes beschwert. Die Frau zog daraufhin ihre im selben Haus wohnende 63-jährige Großmutter hinzu. Außerdem schaltete sich ein 34-jähriger Nachbar ein, der auf den Streit aufmerksam geworden war. Im Laufe der Auseinandersetzung griff der 24-Jährige die Beteiligten mit einem Messer an. Dabei erlitten die 63-Jährige und der 34-Jährige schwere Schnitt- und Stichverletzungen. Sie schwebten zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die 25-Jährige verletzte sich schwer am Bein, als sie auf der Flucht mit ihrem einjährigen Sohn aus dem Fenster im ersten Obergeschoss sprang. Das Kind blieb dabei unverletzt. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat. Trotz einer groß angelegten Suche, bei der auch Hunde und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen, konnten die Einsatzkräfte ihn zunächst nicht finden.

