Meppen: Brand hinterlässt Millionenschaden an Gewerbehalle Stand: 08.11.2022 09:08 Uhr Ein Brand in einer 4.000-Quadratmeter-Halle hat am Montag in Meppen im Emsland einen Großeinsatz ausgelöst. Bei dem Feuer im Stadtteil Schützenhof entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro.

Am Dienstagmorgen waren für Nachlöscharbeiten zunächst noch mehrere Feuerwehrleute vor Ort. Der Brand selbst war laut Feuerwehr seit etwa 1 Uhr in der Nacht unter Kontrolle. Insgesamt seien rund 200 Kräfte aus Meppen, mehreren anderen Städten und von der Wehrtechnischen Dienststelle 91 der Bundeswehr in Schützenhof im Einsatz gewesen. Auch das Technische Hilfswerk unterstützte die Arbeiten. Die Helferinnen und Helfer hätten jedoch nicht verhindern können, dass das Hallendach einstürzte.

Gasflaschen in Halle explodiert, Flammen beschädigen Autos

Den Brand hatte ein 49-jähriger Mitarbeiter der in der Halle ansässigen Firma am frühen Montagabend entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Zum Löschen nutzte die Feuerwehr Wasser aus der nahe gelegenen Ems. Die Arbeiten wurden dadurch erschwert, dass in der Halle mehrere Gasflaschen explodierten. Die Feuerwehr musste zudem einen großen Treibstofftank kühlen, der sich jedoch außerhalb der Gefahrenzone befunden habe. Zudem griffen Flammen auf eine benachbarte Autovermietung über und beschädigten vier Fahrzeuge. Zwei Feuerwehrleute wurden der Polizei zufolge leicht verletzt. Zunächst war von einer verletzten Person die Rede.

Rauch zieht zur B70 - Straße zeitweise gesperrt

Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohnende zeitweise dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Rauch zog auch auf die Bundesstraße 70 und vernebelte dort die Sicht. Die Straße wurde deshalb zur Sicherheit gesperrt. Die Sperrung wurde inzwischen aufgehoben.

Polizei schätzt Schaden auf fünf Millionen Euro

Die Ursache für das Feuer am Rand der Meppener Altstadt ist noch unklar. Der Schaden liegt nach jüngsten Schätzungen der Polizei zwischen fünf und sieben Millionen Euro.

