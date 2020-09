Stand: 29.09.2020 13:22 Uhr Mehrere Personen belagern nach Massenschlägerei Polizeiwache

Die Massenschlägerei auf einer Familienfeier in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) am vergangenen Sonntag hat noch ein Nachspiel gehabt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, zogen einige der Beteiligten vor eine Polizeidienststelle in Osnabrück. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollten sie den Festgenommenen offenbar Beistand leisten. Die Stimmung sei zwar nicht friedlich gewesen, Randale habe es jedoch keine gegeben, sagte er. Die drei Männer und eine Frau, die als mutmaßliche Haupttäter in Gewahrsam genommen worden waren, sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Gegen sie wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

