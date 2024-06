Stand: 17.06.2024 07:09 Uhr Mehrere Menschen bei Unfällen im Landkreis Diepholz verletzt

Bei zwei aufeinanderfolgenden Pkw-Unfällen in der Dümmer-Region sind am Sonntagabend sieben Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Die schwer verletzte Person musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach Polizeiangaben stießen zunächst zwei Autos an einer Kreuzung in Stemshorn (Landkreis Diepholz) zusammen und landeten im Straßengraben. Die Ursache ist noch ungeklärt. Es stehe Aussage gegen Aussage, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Angeblich soll der vorausfahrende Pkw zunächst rechts und dann links geblinkt haben. Da hatte der andere Wagen den Angaben zufolge bereits zum Überholen angesetzt, so dass es zur Kollision kam. Im Rückstau stießen dann in Lemförde (Landkreis Diepholz) zwei weitere Autos zusammen.

