Stand: 17.03.2025 08:42 Uhr Mann stirbt bei Bahnunfall in Diepholz

Bei einem Zugunfall am Bahnhof Diepholz ist am späten Samstagabend ein 52-jähriger Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei versuchte der Mann aus dem Landkreis Diepholz, einen bereits abfahrenden Zug einzuholen und eine der Türen zu öffnen. Dabei sei er aus bislang ungeklärter Ursache unter den Zug geraten, so eine Polizeisprecherin. Ihren Angaben nach erlag der 52-Jährige noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

