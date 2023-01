Stand: 02.01.2023 08:19 Uhr Mann soll eigenen Onkel mit Messer schwer verletzt haben

In Nordhorn in der Grafschaft Bentheim soll ein 23 Jahre alter Mann seinen Onkel in der Silvester-Nacht nach einem Streit schwer verletzt haben. Nach Polizeiangaben kam das 46 Jahre alte Opfer ins Krankenhaus. Er war durch Stiche am Oberkörper verletzt worden. Auslöser sei ein Streit gewesen, heißt es. Der 23-Jährige floh nach der Tat. Polizisten nahmen den Verdächtigen schließlich festgenommen.

Weitere Informationen Silvester in Niedersachsen: Verletzte, Brände und Übergriffe Unter anderem wurden Einsatzkräfte mit Pyrotechnik attackiert. In Hildesheim wurden zwei Kinder getroffen und verletzt. (01.01.2023) mehr

