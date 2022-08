Stand: 14.08.2022 11:38 Uhr Mann bei Hausbrand in Nordhorn lebensgefährlich verletzt

In Nordhorn hat ein 58-jähriger Mann in der Nacht zu Sonntag beim Brand eines Einfamilienhauses lebensbedrohliche Verletzungen davongetragen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Nachbar den Brand entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr rettete den Bewohner und seinen Hund aus dem Haus. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Polizist, eine Polizistin und auch der Hund erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer im Bereich der Küche ausbrach. Die Ursache sei noch unklar. Die Beamten schätzen den Schaden auf 100.000 Euro. Weil sich Schaulustige am Einsatzort versammelten, sprach die Polizei mehrere Platzverweise aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2022 | 12:00 Uhr