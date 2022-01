Stand: 28.01.2022 14:48 Uhr Mann bei Arbeitsunfall in Vechta lebensgefährlich verletzt

Ein Schlosser ist am Donnerstag in Vechta bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige wollte eine Maschine zum Herstellen von Bechern reparieren. Dabei wurde er von der Maschine mitgezogen und eingeklemmt, teilte die Polizei am Freitag mit. Kollegen und Rettungssanitäter mussten den Mann wiederbeleben. Ein Hubschrauber transportierte den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.01.2022 | 15:00 Uhr