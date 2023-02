Stand: 23.02.2023 11:55 Uhr Lkw überschlägt sich auf A1 - und landet im Graben

Großes Glück hatte am Donnerstagmorgen ein Lkw-Fahrer auf der A1: Er kam mit seinem Sattelzug zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden von der Fahrbahn ab, woraufhin sich der Lkw überschlug und im Graben auf dem Dach landete. Der Fahrer wurde nach Angaben der Autobahnpolizei lediglich leicht verletzt und konnte sich selbst aus der Kabine befreien. Die A1 in Richtung Bremen ist derzeit befahrbar, soll am Donnerstagabend aber zwischen Bramsche und Neuenkirchen voll gesperrt werden, um den Lkw zu bergen.

VIDEO: A1: Lkw überschlägt sich und landet im Straßengraben (1 Min)

