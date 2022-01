Stand: 18.01.2022 07:47 Uhr Lkw mit Brötchen brennt an Tankstelle in Bad Iburg aus

Ein mit Aufbackbrötchen beladener Lastwagen ist auf dem Gelände einer Tankstelle in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) ausgebrannt. Laut Polizei hatte der Fahrer den Lkw dort abgestellt, weil er Qualm bemerkt hatte. Als der Notruf bei der Feuerwehr einging, habe der Lastwagen bereits in Flammen gestanden. Gefahr durch die Nähe zu der Tankstelle habe nicht bestanden, hieß es. Die angrenzende Bundesstraße musste wegen der Reinigungsarbeiten bis in die Nacht zu Dienstag gesperrt werden. Der Brand war möglicherweise entstanden, weil der Lkw bei einem Unfall am Montagnachmittag beschädigt wurde und seine Fahrt dennoch fortgesetzt hatte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.01.2022 | 07:30 Uhr