Stand: 15.02.2024 09:40 Uhr Lkw-Reifen löst sich und kollidiert auf der A30 mit Auto

Ein Lkw hat am Montagabend einen Reifen auf der A30 Richtung Rheine verloren - der Zwillingsreifen prallte daraufhin gegen ein nachfolgendes Auto. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte fuhren beide Unfallbeteiligten anschließend auf einen Rastplatz bei Bissendorf (Landkreis Osnabrück). Der 50-jährige Lkw-Fahrer räumte demnach anschließend den verlorenen Reifen selbst von der Fahrbahn. Die eingetroffene Polizei stufte den Lkw samt Anhänger nach eigenen Angaben als verkehrsuntauglich ein - der Fahrer durfte nicht damit weiterfahren. Die Beamten stellten demnach unter anderem zu wenig Reifenprofil und fehlende Radschrauben fest. Der mit Autos beladene Lastwagen überschritt zudem seine Gesamthöhe und -länge. Außerdem sei der Lkw mit falschen Felgen unterwegs gewesen - die sollen nach Polizeiangaben für den Radverlust verantwortlich gewesen sein. An dem Pkw entstand ein Schaden, die Fahrerin blieb unverletzt. Der Lkw sei später abgeschleppt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min