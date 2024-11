Stand: 11.11.2024 10:13 Uhr Lingen als Drogenlager: Prozess gegen mutmaßliche Schmuggler

Zwei mutmaßliche Drogendealer müssen sich am Montag vor dem Amtsgericht Lingen verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll einer der Männer im Winter 2018/19 mindestens einmal pro Woche über den deutsch-niederländischen Grenzübergang Lage-Neuenhaus eingereist sein - jeweils mit 100 Gramm Kokain im Gepäck. Darüber hinaus soll er gelegentlich auch ein Kilogramm Marihuana oder Amphetamin im Gepäck gehabt haben, außerdem 2.200 Ecstasy-Tabletten und 30 Gramm Heroin. Sein mutmaßlicher Komplize habe seine Wohnung in Lingen zum Lager- und Umschlagplatz bereitgestellt und dort wohl auch Crack hergestellt, so die Anklage. Die Beschuldigten sollen durch den Drogenverkauf innerhalb von zwei Monaten rund 106.000 Euro eingenommen haben.

