Stand: 02.01.2025 18:04 Uhr Leiche bei Treibjagd in Bissendorf gefunden

Bei einer Treibjagd in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) haben Jäger in einem Waldstück eine Leiche entdeckt. Nach Polizeiangaben fanden sie den Toten bereits am vergangenen Samstag am Werscher Berg. Da die Polizei am Fundort keine Hinweise auf die Todesumstände finden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Obduktion an. Diese ergab keine Anhaltspunkte auf einen gewaltsamen Tod. Den Angaben zufolge lag der Tote bereits mehrere Monate dort. Die Polizei Melle versucht nun, die Identität des Mannes zu klären. Dazu sollen auch aktuelle Vermisstenfälle abgeglichen werden.

