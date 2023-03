Stand: 27.03.2023 11:09 Uhr Landvolk: Eier zu Ostern doppelt so teuer wie im Vorjahr

Hühnereier werden laut Landvolk zum diesjährigen Osterfest deutlich teurer als in den vergangenen Jahren. Derzeit würden auf dem Markt Preise bis zur doppelten Höhe des Vorjahres beobachtet, heißt es in einer Mitteilung. Neben der allgemeinen Inflation hätten die Auflagen für deutsche Halter zu den gestiegenen Preisen beigetragen. Demnach lebten im vergangenen Jahr rund 17 Millionen Legehennen in Niedersachsen. Die meisten dieser Hennen im Land werden im südwestlichen Niedersachsen gehalten - in der Region um die Landkreise Vechta, Emsland, Oldenburg und Osnabrück.

