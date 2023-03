Ausgerechnet zu Ostern: Experten erwarten hohe Eierpreise Stand: 29.03.2023 11:58 Uhr Experten rechnen zum Osterfest mit hohen Preisen für Hühnereier. Das liegt aber nicht nur an Ostern. Neben der Inflation trage auch das Verbot des Kükentötens zur Preissteigerung bei.

Wegen der hohen Nachfrage sind die Preise laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) rund um Ostern generell höher. "Dann sind auch die Nachfrage hoch, und Eier sind ein knappes Gut", sagt Mechthild Cloppenburg von der AMI. Der durchschnittliche Verbraucherpreis für ein Paket Eier aus Bodenhaltung in Größe M betrug in der vergangenen Woche 2,02 Euro. "Vor einem Jahr lag der Preis noch bei 1,75 Euro", sagte Cloppenburg. Zum Preissprung trugen in diesem Jahr demnach gestiegene Kosten für Energie, Futter und Löhne bei.

Verbot des Kükentötens: Preise steigen 2022 deutlich

Einen deutlichen Preisanstieg hatte es Anfang vergangenen Jahres gegeben, als das Verbot des Kükentötens in Kraft trat. Seit Januar 2022 dürfen männliche Küken nicht mehr getötet werden. Viele kleinere Brütereien hätten seitdem den Betrieb eingestellt, weil die Investition in eine geschlechtsspezifische Erkennung im Ei zu teuer gewesen sei, heißt es vom Landvolk Niedersachsen. Daher seien im vergangenen Jahr 45 Prozent weniger Legeküken in deutschen Brütereien geschlüpft.

Landvolk macht rechtliche Vorgaben für hohe Preise verantwortlich

Derzeit würden auf dem Markt Preise bis zur doppelten Höhe des Vorjahres beobachtet, hieß es kürzlich in einer Mitteilung vom Landvolk. Laut Landvolk tragen auch die gesetzlichen Vorgaben für deutsche Halter zu den gestiegenen Preisen bei. Im vergangenen Jahr wurden rund 17 Millionen Legehennen in Niedersachsen gehalten. Die meisten Legehennen werden im Südwesten des Landes gehalten - in der Region um die Landkreise Vechta, Emsland, Oldenburg und Osnabrück.

