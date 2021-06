Stand: 23.06.2021 11:24 Uhr Landkreis Emsland bietet rund 1.000 Dosen AstraZeneca an

Im Kampf gegen die offenbar infektiösere Corona-Delta-Variante bietet der Landkreis Emsland eine Sonder-Kampagne an. Die Kommune hat 3.200 zusätzliche Dosen AstraZeneca bekommen, von denen gut 1.000 am kommenden Sonnabend in Meppen angeboten werden. Die Impfaktion soll laut Landkreis in der Turnhalle der Berufsbildenden Schule stattfinden. Gedacht sind sie für alle über 18 Jahren. Interessierte können sich über eine App anmelden, aber auch telefonisch. Die Impfung sei der einzige Schutz vor Corona, sagte Landrat Marc-André Burgdorf (CDU). Möglichst viele sollten deshalb das Impfangebot wahrnehmen, so Burgdorf.

