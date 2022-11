Stand: 16.11.2022 15:49 Uhr Lagerhalle in Melle abgebrannt: 150.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Lagerhalle in Melle (Landkreis Osnabrück) ist ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, ist die Halle eines Sanitärbetriebs im Ortsteil Buer am Mittwoch völlig ausgebrannt. Das Gebäude und mehrere umliegende Häuser mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei hatte der Firmenbesitzer einen lauten Knall aus der Halle gehört. Danach seien Flammen zu sehen gewesen. Brandexperten wollen die Ursache für das Feuer ermitteln.

VIDEO: Melle: Lagerhallen-Komplex im Ortsteil Buer in Flammen (1 Min)

