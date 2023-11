Kurz nach großer Razzia: Wieder Geldautomat gesprengt Stand: 17.11.2023 11:31 Uhr Unbekannte haben einen Geldautomaten im Landkreis Vechta gesprengt. Erst am Mittwoch war der Polizei ein Schlag gegen mutmaßliche Hinterleute der Szene gelungen.

Anwohner hatten in der Nacht zu Freitag die Polizei gerufen, nachdem sie von der Explosion des Bankautomaten in Damme geweckt wurden. Beamten suchten daraufhin mit Streifenwagen und per Hubschrauber nach den Tätern, wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Freitag mitteilte. Es sei allerdings nicht gelungen, Fahrzeuge sicherzustellen oder Verdächtige zu fassen. Zu Ausmaß und Höhe der Schäden für Bank und Gebäudebesitzer konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Das Gebäude, in dem auch zurzeit unbewohnte Fremdenzimmer sind, sei zunächst gesperrt worden.

Festnahmen bei Großrazzia in Niederlanden und Deutschland

Die Tat ereignete sich kurz nach einer großen Polizeiaktion gegen Automatensprenger. Am Mittwoch hatten die Behörden bei einer Razzia acht mutmaßliche Mitglieder der Szene festgenommen, darunter auch mögliche Hinterleute.

Karte: Hier gab es 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

