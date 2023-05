Stand: 24.05.2023 08:46 Uhr Künstler will altes Kaufhof-Gebäude in Osnabrück verhüllen

Das alte Galeria-Kaufhof-Gebäude in Osnabrück wird im Juli Teil einer großen Kunstaktion. Das Haus in der Innenstadt wird unter anderem mit ausgedienten Jutesäcken verhüllt. Der in Ghana geborene Künstler Ibrahim Mahama will damit die historischen Handelsrouten zwischen Osnabrück und dem afrikanischen Kontinent nachzeichnen und zeigen, wie sich der Welthandel auf seine Heimat Ghana auswirkt. In den Jutesäcken wurden vorher Kakao, Kaffee, Reis, Bohnen und Kohle transportiert. Das Projekt ist Teil des Jubiläumsjahres 375 Jahre Westfälischer Frieden, teilte die Osnabrücker Kunsthalle mit. Mahama hat schon unter anderem an der Venedig Biennale und der documenta in Kassel teilgenommen.

