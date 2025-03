Stand: 12.03.2025 07:56 Uhr Kollision mit Traktor: Frau stirbt bei Unfall in Börger

Bei der Kollision eines Autos mit einem Traktor in Börger (Landkreis Emsland) ist am Dienstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr war das Auto gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße 62 in Richtung Neubörger unterwegs. Vor einem Hügel setzte der Fahrer demnach zum Überholen eines Treckers an und kollidierte dann mit einem entgegenkommenden Traktor. Dabei geriet der Wagen teilweise unter den Traktor, wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte. Eine Frau in dem Wagen starb noch an der Unfallstelle, eine weitere Frau und ein Mann wurden lebensgefährlich verletzt, hieß es. Der Fahrer des Traktors wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die L62 war bis zum späten Abend vollständig gesperrt.

Die L62 war bis zum späten Abend vollständig gesperrt.

