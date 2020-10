Stand: 01.10.2020 08:25 Uhr Kind am Gleisbett: Lokführer zieht rechtzeitig Notbremse

Ein zweijähriges Kind an einem Bahngleis hat gestern für eine Notbremsung eines herannahenden Zuges gesorgt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei entdeckte ein Lokführer das Kind an den Gleisen in Rieste. Es war zuvor offenbar aus einem nahegelegenen Garten ausgebüxt. Weder das Kind noch die Zugreisenden seien bei dem Vorfall verletzt worden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.10.2020 | 06:30 Uhr