Stand: 23.04.2024 07:34 Uhr Kiloweise Drogen im Kofferraum - Fahnder stoppen Kurier

Die Bundespolizei hat einen Erfolg gegen die internationale Rauschgift-Kriminalität an der deutsch-niederländischen Grenze gemeldet. Beamte hatten am Sonntag an der A30 bei Bad Bentheim das Auto eines 32 Jahre alten Mannes kontrolliert, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. In dem Wagen waren demnach rund 1,2 Kilogramm Kokain und etwa vier Kilogramm Ecstasy-Tabletten versteckt - Drogen im Wert von rund 125.000 Euro, so die Polizei. Nach Angaben der Fahnder war das Versteck nachträglich in dem Wagen eingebaut worden. Der 32-Jährige wurde nach dem Fund festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

