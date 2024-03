Stand: 23.03.2024 15:50 Uhr Kartoffel-Scheune brennt in Wetschen ab

Die Feuerwehr ist Samstagmorgen zu einem Großeinsatz in Wetschen (Landkreis Diepholz) ausgerückt. Eine Kartoffel-Scheune war in Brand geraten, wie die Polizei auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Der Betreiber hatte Rauch in der Scheune gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Scheune. Das Feuer wurde durch starken Wind immer wieder angefacht. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach stellte die Feuerwehrleute vor Probleme - denn diese erschwerte das Öffnen des Dachs, so ein Sprecher. Anwohnerinnen und Anwohner sollten wegen starker Rauchentwicklung ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Insgesamt waren rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Was den Brand ausgelöst hatte, ist unklar. Die Höhe des Schadens ist ebenfalls noch nicht beziffert. Wie ein Sprecher der Samtgemeinde Rehden mitteilte, waren in der Scheune auch Landmaschinen untergestellt.

VIDEO: Wetschen: Kartoffel-Scheune steht in Flammen (1 Min)

