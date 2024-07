Stand: 17.07.2024 21:55 Uhr Junge gerät in Zeltlager unter Trecker - schwer verletzt

In einem Zeltlager in Melle (Landkreis Osnabrück) ist am Mittwoch ein Zehnjähriger bei einer Spaßaktion schwer verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, wurde er beim Treckerziehen von dem Fahrzeug überrollt. Beim Treckerziehen wird ein Traktor zumeist von mehreren Menschen per Muskelkraft bewegt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Junge dem Fahrzeug zu nah gekommen, gestolpert und unter den Traktor geraten. Das Kind wurde laut Polizei schwer verletzt. Zum Einsatz kamen Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Ob der Junge lebensgefährliche Verletzungen davongetragen hat, war am Abend nicht bekannt.

