Junge bei Treckerziehen schwer verletzt - Polizei ermittelt Stand: 18.07.2024 18:30 Uhr Dem in einem Zeltlager im Landkreis Osnabrück schwer verletzten Zehnjährigen geht es den Umständen entsprechend gut. Der Junge war am Mittwoch bei einem Treckerziehen unter das Fahrzeug geraten.

Dabei wird ein Traktor von mehreren Menschen mit einem Tau und per Muskelkraft bewegt. Laut Polizei handelte es sich bei dem Traktor um einen Deutz Oldtimer Baujahr 1955, der rund 3,9 Tonnen wiegt. Der Junge sei dem Fahrzeug bei der Aktion auf dem Jugendzeltplatz in Melle schließlich zu nahe gekommen, gestolpert und unter den Traktor geraten, hieß es. Der Mann, der den Trecker von der Fahrerkabine aus lenkte, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können - der Trecker überrollte ein Bein und Teile des Arms des Jungen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Junge bricht sich Fuß, Ferienfreizeit wird fortgesetzt

Lebensgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Polizei. Mittlerweile gehe es dem verletzten Jungen den Umständen entsprechend gut: Der Fuß sei gebrochen, voraussichtlich noch am Donnerstag sollte er aus dem Krankenhaus entlassen werden, sagte ein Sprecher am Mittag. Die Ferienfreizeit einer Kirchengemeinde aus Bramsche wurde fortgesetzt, wie ein Sprecher des Jugendzeltplatzes in Melle sagte.

