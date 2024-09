Stand: 11.09.2024 09:53 Uhr In Auto eingeklemmt: 21-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Wagenfeld im Landkreis Diepholz ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am frühen Dienstagmorgen bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er ist demnach von der Straße abgekommen und gegen einen Baum und ein Brückengeländer geprallt. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 21-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

VIDEO: 21-Jähriger wird bei Unfall in Wagenfeld schwer verletzt (1 Min)

