Stand: 29.11.2023 10:33 Uhr Immer mehr Leerstände in der Osnabrücker Innenstadt

Der Leerstand in der Osnabrücker Innenstadt ist seit 2021 stark gestiegen - auch in Top-Lagen. Das geht aus dem aktuellen Handelsmonitor hervor, den die Industrie- und Handelskammer zusammen mit der Osnabrücker Marketing Gesellschaft am Dienstag vorgestellt hat. Am höchsten ist die Leerstandsquote am Neumarkt mit 28 Prozent, besonders niedrig hingegen in der Altstadt. Die Kaufkraft der Menschen habe sich seit 2020 kaum verändert, der Umsatz der Osnabrücker Geschäfte in der Innenstadt sei aber gesunken, seit 2019 um 114 Millionen Euro, also um rund ein Viertel, heißt es im Handelsmonitor. Die Umsätze haben sich demnach in die umliegenden Stadtgebiete verschoben. Dort gab es im gleichen Zeitraum einen Umsatzzuwachs von 33 Millionen Euro. Für dieses Jahr erwartet der Handelsmonitor, dass sich die Zahlen in der Innenstadt erholen, allerdings noch nicht wie zu Vor-Corona-Zeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.11.2023 | 06:30 Uhr