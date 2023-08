Stand: 15.08.2023 07:51 Uhr IHK kritisiert Rekorderhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuern

Die Industrie- und Handelskammer kritisiert, dass rund die Hälfte der Kommunen in der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim in diesem Jahr die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer erhöht hat. "Steuererhöhungen in diesem rekordverdächtigen Ausmaß sind absolut schädlich für die Standortattraktivität", so IHK-Präsident Uwe Goebel. "Bisher waren die vergleichsweise niedrigen Grund- und Gewerbesteuerhebesätze bei uns ein klarer Pluspunkt im Wettbewerb mit anderen Standorten. Dieser Vorteil kommt uns nun abhanden." Einer Auswertung der IHK zufolge haben zuletzt insbesondere Kommunen im nördlichen Landkreis Emsland und dem Landkreis Grafschaft Bentheim die Hebesätze für die Steuern erhöht. Bei der Gewerbesteuer lag die Erhöhung laut IHK im Schnitt bei 14,4 Prozentpunkten.

