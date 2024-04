Stand: 16.04.2024 11:02 Uhr IHK ehrt Bissendorf als "Ausgezeichneten Wohnort für Fachkräfte"

Bissendorf im Landkreis Osnabrück ist zum zweiten Mal mit dem Qualitätssiegel "Ausgezeichneter Wohnort für Fachkräfte" von der Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgezeichnet worden, als erste Gemeinde im Raum Osnabrück. Seit 2020 haben jetzt elf Städte und Kommunen die Auszeichnung erhalten, unter anderem Bad Bentheim, Osnabrück und Lingen. Die Bewerber werden in 38 Kriterien überprüft. Laut IHK-Präsident, Uwe Goebel, spielt dabei Familienfreundlichkeit ebenso eine Rolle wie eine serviceorientierte Verwaltung. Generell gehe es darum, einen attraktiven Wohnort für Fachkräfte zu entwickeln. Die Ehrung durch die IHK findet am 29. April in Bissendorf statt. Die Stadt Meppen im Emsland hatte die Auszeichnung bereits im Januar 2024 ein zweites Mal erhalten.

