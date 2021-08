Stand: 24.08.2021 11:22 Uhr Hunderte Theologen diskutieren über Gott und die Umwelt

Knapp 200 Theologen aus ganz Europa wollen ab Mittwoch an der Universität Osnabrück über Ökologie und Schöpfung diskutieren. Eingeladen hat die europäische Gesellschaft für katholische Theologie. An dem Kongress nimmt auch der frühere Vize-Präsident des Club of Rome, Ernst Ulrich von Weizsäcker, teil. Außerdem haben sich Rednerinnen und Redner aus der Türkei, Peru und Brasilien angekündigt. Der Kongress findet erstmals seit 25 Jahren wieder in Deutschland statt.

