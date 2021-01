Stand: 26.01.2021 07:55 Uhr Hilter: 83-Jähriger stürzt nach Unfall - Lebensgefahr

Ein 83-jähriger Mann ist am Montag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer hatte in Hilter eine 71-jährige Radfahrerin am Fahrbahnrand übersehen. Beide stießen zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt. Als der 83-Jährige aus seinem Wagen stieg, stürzte er und verletzte sich am Kopf. Der lebensgefährlich Verletzte wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.01.2021 | 06:30 Uhr