Stand: 05.06.2023 08:45 Uhr Haselünne: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Haselünne (Landkreis Emsland) ist am Sonntagnachmittag ein 50 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin an einer Kreuzung abbiegen wollen und war auf die Linksabbiegerspur gefahren. Als die Ampel auf Grün schaltete, entschied sie sich um und bog nach rechts ab. Dabei übersah sie den hinter ihr fahrenden Motorradfahrer. Dieser prallte mit seiner Maschine gegen den Wagen und wurde über die Kreuzung geschleudert. Seine Maschine krachte gegen eine Garage und durchschlug die Mauer. Der Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Die 37 Jahre alte Autofahrerin und ihr einjähriges Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.06.2023 | 09:30 Uhr