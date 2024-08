Stand: 23.08.2024 14:15 Uhr Hasbergen: Unbekannte werfen Steine auf Streifenwagen

In Hasbergen (Landkreis Osnabrück) haben Unbekannte Steine auf einen vorbeifahrenden Streifenwagen geworfen. Nach Angaben der Polizei bewarfen sie den auf der Straße fahrenden Wagen am späten Donnerstagabend offenbar zielgerichtet aus einem Gebüsch. Mehrere Steine beschädigten demnach die Windschutzscheibe, so dass der Wagen danach nicht mehr einsatzbereit war. Die Polizisten blieben den Angaben zufolge unverletzt. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger sei kurz darauf gestellt worden, zwei weitere seien geflohen. Die Polizei sucht nach zwei schlanken Männern, die etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß sind. Sie trugen weiße T-Shirts und Schirmmützen und jeweils eine Umhängetasche. Die Polizei bittet Zeugen und Personen, die ebenfalls geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer (05401) 831 60 zu melden.

