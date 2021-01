Hannover: Mahnwache der Landwirte könnte früher enden Stand: 31.01.2021 10:57 Uhr Bei der Mahnwache der Bauern zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium in Hannover ist offenbar ein Ende in Sicht. Die Landwirte protestieren seit einer Woche gegen die Düngebeschränkungen.

"Wir sehen Fortschritte. Das Umweltministerium will spätestens Montag ein Positionspapier vorlegen", sagte der Sprecher der bäuerlichen Protestbewegung, Anthony-Robert Lee. "Dann werden wir den Protest wohl nicht bis zu Ende ausreizen." Seit Sonntag vergangener Woche halten Landwirte der Initiative "Land schafft Verbindung" (LsV) im Schichtwechsel mit ihren Traktoren zwischen beiden Ministerien eine Mahnwache ab, die eigentlich bis zum 5. Februar dauern sollte.

Neubewertung der Nitrat-Messstellen gefordert

Die Bauern protestieren gegen die aus ihrer Sicht fachlich schlecht begründete Ausweisung der sogenannten roten Gebiete, in denen zum Schutz des Grundwassers vor zu viel Nitrat besondere Beschränkungen gelten. Lee hofft, dass das Umweltministerium die Messstellen prüft und neu bewertet. "Es muss so gemessen werden, dass es repräsentativ ist", fordert er.

Landwirte aus dem Emsland fahren nach Hannover

Am Freitag hatten sich rund 70 Landwirte an einer Kundgebung beteiligt. Bereits in den frühen Morgenstunden hatten sich einzelne Teilnehmende mit ihren Traktoren in der Gemeinde Lähden im Emsland aufgemacht, um in die Landeshauptstadt zu fahren. Auf dem Weg nach Hannover schlossen sich weitere Landwirte mit Fahrzeugen an. Rund 55 Traktoren erreichten so kurz nach 13 Uhr wie geplant ihr Ziel in Hannover, wo bereits weitere Demonstrierende warteten. Aufgrund der großen Zahl von Traktoren kam es laut Polizei während des Korsos zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.01.2021 | 11:00 Uhr