Stand: 30.04.2025 09:44 Uhr Großbrand in Surwold: Zwei Hallen mit Landmaschinen in Flammen

In einem Industriegebiet in Surwold (Landkreis Emsland) ist die Feuerwehr seit dem frühen Morgen im Großeinsatz. Es brennen zwei Hallen, in denen Landmaschinen und Stroh gelagert werden, heißt es von der Polizei Papenburg. Das Feuer zerstörte den Angaben zufolge mehrere Anhänger sowie eine Maschine zur Grasverarbeitung. Auch eine benachbarte Biogasanlage sei leicht beschädigt worden. Laut Polizei wurde sie vor längerer Zeit außer Betrieb genommen und seitdem als Güllelager genutzt. Zwischenzeitlich gab es eine Gefahrenwarnung wegen der Rauchgase, die bei dem Brand ausgetreten waren. Das Gebiet sollte gemieden werden, Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster geschlossen halten, hieß es. Die Brandursache ist laut Polizei unklar. Den Schaden schätzen die Beamten auf 500.000 bis zu einer Million Euro.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen des NDR Feuerwehroodcasts Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Studio Osnabrück 7:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr