Stand: 22.07.2023 09:25 Uhr Groß Berßen: Rundballenpresse fängt bei Erntearbeiten Feuer

Am Freitagnachmittag ist in Groß Berßen (Landkreis Emsland) während Erntearbeiten eine Rundballenpresse in Brand geraten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fingen kurz darauf auch ein Stoppelfeld sowie etwa 80 Rundballen aus Stroh Feuer. Zudem seien auch zwei landwirtschaftliche Maschinen sowie zwei Kipper durch den Brand beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Feuerwehren aus Berßen und Sögel waren vor Ort und löschten den Brand. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.07.2023 | 13:00 Uhr