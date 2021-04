Stand: 01.04.2021 07:57 Uhr Grafschaft Bentheim kämpft gegen Eichenprozessionsspinner

Mit dem Frühjahr startet auch wieder die Zeit der Eichenprozessionsspinnerraupen in den Bäumen. Deren kleine Härchen sind nicht ungefährlich - sie können etwa Juckreiz und Atembeschwerden verursachen. Die Grafschaft Bentheim koordiniert den Kampf gegen die Raupen kreisweit. Dabei setzt sie vor allem auf das Absaugen und natürliche Fressfeinde wie Meisen und Rotkehlchen - als erstes bei Bäumen rund um Schulen und Kindergärten. In den vergangen zwei Jahren war in Nordhorn praktisch jeder Eichenbaum befallen. Bürger müssen daher nicht mehr melden, wenn sie die Schädlinge an einem öffentlichen Baum entdecken.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.04.2021 | 08:30 Uhr